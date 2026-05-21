ضمك.. العنزي يعوض القحطاني

أشارت مصادر خاصة بـ «الرياضية» إلى صعوبة مشاركة عبد الله القحطاني، جناح فريق ضمك الأول لكرة القدم، أمام النصر، الخميس في الرياض، بسبب تعرضه لإصابة، على الرغم من حضوره مع الفريق من أبها، مساء الأربعاء.

ويفكّر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في إشراك الظهير ضاري العنزي أساسيًا وتكليفه بأدوار هجومية، تعويضًا للقحطاني.

وفيما يبحث صاحب الأرض عن اللقب، يخطط الضيف للخروج ولو بنقطة تضمن بقاءه، دون الاعتماد على نتيجة مباراة الرياض والأخدود.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الهلال ملاحقه، فيما يمتلك ضمك، صاحب المركز الـ 15، 29 نقطة، بفارق نقطتين أمام الرياض، الـ 16.

واختتم ضمك تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية عصر الأربعاء على ملعبه في خميس مشيط، توجّه بعدها إلى المطار وغادر صوب الرياض.

ووصل الأرجنتيني فالنتين فادا، صانع ألعاب الفريق، برفقة البعثة، على الرغم من غيابه المؤكد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.