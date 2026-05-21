أمام الخلود.. الفتح يبحث عن الانتصار الأول

يبحث فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن انتصاره الأول أمام مضيفه الخلود في دوري روشن السعودي ضمن الجولة الـ 34، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين في ثلاث مواجهات، كسب الخلود مباراتين، وحضر التعادل في مناسبة واحدة، ولم يتذوق الفتح طعم الانتصار.

وضمن الخلود البقاء في دوري «روشن» بعد حصوله على 32 نقطة والتي أبعدته عن ملاحقيه ضمك والرياض.

ويفتقد الفتح إلى خدمات هدافه المغربي مراد باتنا في المباراة بسبب مغادرته إلى بلاده للاطمئنان على حالة والده الصحية.

ويحتل الخلود المركز 14 في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة من 9 انتصارات و خمسة تعادلات و 19 خسارة، ويأتي الفتح في المركز 12 برصيد 36 نقطة من تسعة انتصارات ومثلها تعادلات و 15 خسارة.