أمام النصر.. كاريلي لا يعرف الخسارة

يمتلك البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، سجلًا دون أي خسارة من النصر طوال مسيرته في الدوري السعودي قبل مواجهة الخميس، ضمن لقاءات الجولة 34 الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وسبق للمدرب البرازيلي أن واجه النصر في أربع مباريات ماضية خلال قيادته الدفة الفنية للاتحاد والوحدة، نجح خلالها في تحقيق انتصارين والتعادل في مثلهما.

وفي المواجهة الأولى، موسم 2019، استطاع كاريلي الانتصار على الأصفر العاصمي بنتيجة 2ـ1 لحساب الجولة 11 من المسابقة، وبعد انتقاله إلى الاتحاد حضر التعادل مرتين موسمي 2020، و2021، بنتيجة 1ـ1 في كلا المباراتين، قبل أن يحقق الانتصار في مواجهة الدور الثاني من موسم 2021 بنتيجة 2ـ1.

ويحتاج النصر، متصدر ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن، لتحقيق الانتصار أمام ضمك الخميس، لحسم لقب المسابقة بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج مطاردة وغريمه التقليدي الهلال، الذي يأتي ثانيًا في الترتيب بفارق نقطتين.

فيما يبحث ضمك عن تحقيق نتيجة إيجابية، والفوز على النصر للابتعاد عن حسابات الهبوط، إذ يأتي الفريق في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن الرياض السادس عشر، الذي يلاقي الأخدود في اليوم نفسه.