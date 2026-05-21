الهلال.. عين في الرياض وأخرى مع الفيحاء

يسعى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى التمسك بحظوظه في حصد لقب دوري روشن السعودي حتى الرمق الأخير، عندما يواجه نظيره الفيحاء، الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 34.

ويدخل الأزرق العاصمي المواجهة وعينه على مواجهة النصر وضمك في الرياض، ويأمل أن يتعثر غريمه التقليدي بأي نتيجة سواء بالتعادل أو الخسارة حتى يضمن التتويج باللقب.

وينفرد الهلال بالمركز الثاني برصيد 81 نقطة، عقب فوزه في 24 مباراة وتعادله في تسع أخرى، ولم يخسر أي مباراة.

وحقق الأزرق العاصمي فوزًا مريحًا في مباراته الأخيرة أمام نيوم، ويسعى لتحقيق الفوز في المقام الأول ومن ثم انتظار نتيجة مباراة النصر وضمك التي تهمه كثيرًا وتحديد مصيره في التتويج باللقب أو الاكتفاء بمركز الوصافة.

في الجانب الآخر، وعلى الرغم من المستويات الجيدة التي قدمها الفيحاء في مبارياته الماضية إلا أنه خسر مباراته الأخيرة أمام ضمك، ويحاول الظهور بشكل جيد بحثًا عن نتيجة إيجابية ينهي بها موسمه.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 38 نقطة، إثر فوزه في عشر مباريات وتعادله في ثمان والخسارة في 15 مباراة.

ويتفوق الهلال تاريخيًا على ضيفه، في دوري المحترفين، إذ التقيا 15 مرة، فاز الهلال في 10 مباريات، وفاز الفيحاء في مباراتين، وحضر التعادل في ثلاث مباريات.