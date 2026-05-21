نيوم والاتفاق يبحثان عن «الأولى»

يحل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره نيوم، عند الـ 09:00 مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن لعبا مواجهة واحدة في دوري المحترفين، في الجولة الـ 17 من الدور الأول، انتهت نتيجتها سلبية دون أهداف، إذ سيبحث كل فريق عن تسجيل الفوز الأول.

ولن تؤثر نتيجة مواجهتهما الأخيرة في الدوري، على مركزيهما، إذ سيحتفظ كل فريق بمركزه، بغض النظر عمّا تؤول إليه المباراة.

ويحتل نيوم المرتبة الثامنة برصيد 44 نقطة، فيما يملك الاتفاق 49 نقطة في المرتبة السابعة.