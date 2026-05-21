الاتحاد يواجه القادسية بفرصتي الآسيوية

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراة القادسية، ضيفه الخميس في جدة ضمن آخر جولات دوري روشن السعودي، بفرصتَي الفوز أو التعادل، لضمان المركز الخامس المؤهّل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل حامل اللقب إلى الجولة الـ 34 برصيد 55 نقطة، تضعه خامسًا على جدول الترتيب، متقدمًا بنقطتين على التعاون، السادس، منافسه على المقعد الآسيوي، الذي ينزل ضيفًا على الحزم في التوقيت ذاته.

وبفضل فوزه على التعاون ذهابًا وعودة، تضمن نقطة وحيدة أمام القادسية تحقيق «النمور» هدفهم. وقد لا يحتاجون حتى إليها إذا خسِر «السكري» أو تعادل.

ويواجه الاتحاديون القادسية، الرابع الذي ضمِن مقعدًا في ملحق «النخبة».

وانتهى لقاء الدور الأول بين الطرفين بفوز القدساويين 2ـ1 في الدمام، في 22 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 17.

يومَها، تقدم الضيوف عبر الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل بعدها إلى الهلال، وتعادل أصحاب الأرض بواسطة المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، الذي أحرز بعدها هدف الانتصار.

ولحساب دوري المحترفين، الذي بدأ عام 2008، التقى الفريقان 19 مرة، أسفرت عن 10 انتصارات اتحادية، موزّعة بالتساوي بين جدة والمنطقة الشرقية، وفوزين قدساويين، أحدهما في جدة، و7 تعادلات.