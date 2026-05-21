الحزم أمل التعاون الأخيرة بالنخبة

يحل فريق التعاون الأول لكرة القدم ضيفًا على الحزم، الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، متمسكًا بفرصته الأخيرة في بلوغ ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.

ويدخل التعاون المواجهة في المركز السادس برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الحزم المركز التاسع بـ36 نقطة، في لقاء يسعى خلاله الضيوف لإنهاء الموسم بخطف البطاقة الآسيوية الأخيرة.

ويحتاج التعاون إلى الفوز على الحزم، مع خسارة الاتحاد أمام القادسية، حتى ينتزع بطاقة ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يمنح تعادل الاتحاد أو فوزه الأفضلية للفريق الجداوي، ليكتفي التعاون حينها بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وتحمل مواجهات الفريقين في دوري المحترفين تفوقًا واضحًا للتعاون، إذ فاز في خمس مباريات، مقابل ستة تعادلات، دون أن ينجح الحزم في تحقيق أي انتصار على التعاون ضمن مواجهاتهما في المسابقة.