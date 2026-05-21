90 دقيقة تفصل النصر عن اللقب

90 دقيقة، وند واحد، بات الفاصل الوحيد بين فريق النصر الأول لكرة القدم ولقب دوري «روشن»، عندما يستضيف نظيره ضمك، الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ 34.

ولا يملك الأصفر العاصمي أي فرصة سوى الانتصار للتتويج باللقب، في حين يترقب الهلال الذي يواجه الفيحاء في التوقيت نفسه أي تعثر نصراوي حتى يظفر باللقب في حال انتصاره.

ويتربع النصر على الصدارة برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن مطارده الهلال، حصدها من 27 فوزًا وتعادلين والخسارة في أربع مباريات.

في المقابل يقاتل ضمك في سبيل الخروج بنقطة وحيدة على الأقل من أجل ضمان البقاء، ومع أن المهمة لن تكون سهلة، إلا أنه سيستميت من اجل تفادي خطر الهبوط.

ويحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرياض، جمعها من ستة انتصارات و 11 تعادلًا مقابل الخسارة في 16 مباراة.

ويتفوق النصر تاريخيًا على ضيفه، في دوري المحترفين، إذ التقيا 13 مرة، فاز النصر في 10 مباريات، وفاز ضمك في مباراة واحدة، وحسم التعادل مباراتين، وسجل هجوم النصر 28 هدفًا، بينما سجل هجوم ضمك 12 هدفًا.