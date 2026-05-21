الرياض يطارد الرابعة أمام الأخدود

يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، عند الـ 09:00 مساء الخميس، نظيره الأخدود، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 5 مواجهات، كسب الرياض 3 مواجهات، مقابل انتصار وحيد للأخدود، وتعادلا مرتين، ويملك أبناء «مدرسة الوسطى» 6 أهداف مقابل 4 لمنافسه.

ويعد البرتغالي جوزيه توزي لاعب الرياض، وسعيد الربيعي مدافع الأخدود، هدافي مواجهات الفريقين بواقع هدفين لكلٍ منهما.

ويدخل الرياض هذه المواجهة، بمهمة انتحارية، بهدف تحقيق الفوز، والنظر إلى ما ستؤول إليه مواجهة منافسه على الهبوط ضمك أمام النصر والتي تلعب في توقيت واحد، إذ إن الفوز مع تعثر منافسه بالخسارة يعني بقاء الفريق الموسم المقبل في دوري «روشن».

ويسعى الرياض إلى استغلال الفرصة، كونه سيلعب أمام فريق ضمن الهبوط إلى مصاف أندية دوري «يلو» الموسم المقبل، مستفيدًا من تعادله في المواجهة الماضية أمام التعاون 1ـ1.

ويحتل الرياض المرتبة السادسة عشرة برصيد 27 نقطة، فيما يقف الأخدود في المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.