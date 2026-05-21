في كندا.. أنتونيلي يحلم بالرابعة تواليا

يسعى الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، لمواصلة سلسلة انتصاراته بالفوز الرابع تواليًا، وذلك عندما يخوض جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1، الأحد المقبل، بهدف تعزيز فرص إحراز لقب بطولة العالم للسيارات، في حين يأمل زميله البريطاني جورج راسل، في العودة إلى سكة الانتصارات.

وقال أنتونيلي، عبر تصريحات صحافية قبل انطلاق المسابقة :«أتوقع أن يكون جورج في قمة مستواه مجددًا في كندا، لطالما كان جورج قويًا في مونتريال، وفاز باللقب العام الماضي، لذا عليّ أن أكون جاهزًا ومركزًا تمامًا. سأبذل قصارى جهدي».

ويتصدر ابن الـ 19 عامًا ترتيب السائقين مع 100 نقطة، متقدمًا بفارق 20 نقطة عن راسل، صاحب الـ28 عامًا، الذي كان المرشح الأبرز لإحراز اللقب العالمي قبل انطلاق المنافسات، وذلك بعد أربع جولات من أصل 22، في حين كشف مرسيدس عن حزمة تعديلات جديدة على سيارتيه.

ومن المهم لراسل، الفائز في كندا العام الماضي وبباكورة الجولات في أستراليا الموسم الجاري، إعادة ترسيخ سلطته داخل أروقة الفريق، بعدما أدى احتلاله للمركز الثالث في الصين ثم الرابع في اليابان وميامي لتشريع باب الصدارة أمام أنتونيلي الفائز بالسباقات الثلاثة الأخيرة.

ويخوض راسل سباق هذا العام في لباس الأوفر حظًا بعدما كان قد أحكم قبضته على حلبة جيل فيلنوف العام الماضي، فبعدما انطلق من المركز الأول فاز بالسباق مع تسجيل أسرع لفة.

وقبلها بعام، حقق راسل أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لكنه أنهى السباق في المركز الثالث.

من ناحيته، ما زال أنتونيلي يحمل ذكرى من سباق العام الماضي، وبعدما انطلق من المركز الرابع حل ثالثًا، ليصعد للمرة الأولى إلى منصة التتويج في مسيرته الفتيّة.