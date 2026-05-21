في غياب الموقوف.. ضمك يفاضل بين ثلاثة

أرجأ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، اختيار تشكيلته الأساسية لمباراة النصر، الخميس، إلى التدريب الأخير، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ورسم المدرب البرازيلي ملامح التشكيلة في الحصة التدريبية، غير أن المصادر أشارت إلى أنه لم يستقر على مركز الوسط لتعويض غياب الأرجنتيني فالنتين فادا لاعب الوسط، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويفاضل المدرب كاريلي بين الثلاثي السوري محمد الصلخدي والجناح الكونغولي جوناثان أوكيتا والغيني مولاي سيلا لاختيار أحدهما في القائمة الأساسية.

ويدخل ضمك مواجهة النصر، بثلاث فرصٍ من أجل البقاء في دوري روشن السعودي، فيما لا خيار أمام الرياض سوى الفوز على الأخدود، وخسارة منافسه الجنوبي للاستمرار موسمًا آخرَ مع الكبار.

وحقق ضمك الأهم في الجولة الـ 33 «قبل الأخيرة» بفوزه على الفيحاء 3ـ0، إذ رفع رصيده إلى 29 نقطةً في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن الرياض، صاحب المركز الـ 16، الذي تعادل مع التعاون 1ـ1 في الجولة ذاتها، الخميس.