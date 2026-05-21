6 أعمال جديدة تعرض 2026

كشفت استوديوهات MBC الستار عن لائحة من الإنتاجات السينمائية والدرامية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي التاسع والسبعين، في فرنسا الذي يختتم السبت، وتبلغ ستة أعمال جديدة.

وأعلنت استوديوهات MBC عن أولى الثمار السينمائية من خلال فيلم «جحيم العابرين» الذي تم الانتهاء من إنتاجه فعلًا، ومن المزمع أن يعرض في دور السينما العام الجاري 2026، علمًا أنه أول فيلم روائي طويل يحمل توقيع المخرجة السعودية هناء العمير.

كما تتحضر استوديوهات MBC لإنتاج عمل سينمائي آخر مقتبس عن رواية «شبكة العنكبوت» لأسامة المسلم، ويحمل سمة الرعب، ومن المفترض أن تنطلق الأعمال الإنتاجية لهذا لفيلم في الربع الأخير من العام الجاري 2026. تدور أحداث العمل عن مجموعة من الطالبات السعوديات في الرياض، يشتبهن في قيام جارتهن الغامضة بشيء مريب، ليكتشفن لاحقًا سرًا أكثر رعبًا.

وتشرع استوديوهات MBC في بدء الأعمال الإنتاجية لمسلسل تلفزيوني بعنوان «خوف» ويحمل سمة الخيال، وهو مقتبس عن رواية أسامة المسلم «خوف» - إحدى أكثر الروايات مبيعًا - وتدور أحداثها حول شاب يحصل على كتاب غريب من شيخ غامض، تُفضي قراءته إلى سلسلة من الأحداث المرعبة.

وفي سياق تكثيف جهودها الإنتاجية هذا العام، تشهد الأشهر القليلة المقبلة البدء بإنتاج أعمال أخرى أبرزها فيلم «مافيوسس» الذي يحمل سمة «الأكشن - كوميدي»، وتدور أحداثه حول شقيقيْن سعوديين يسافران إلى إيطاليا بهدف العمل، ليجدا نفسيهما في أحضان المافيا الإيطالية! الفيلم من كتابة المؤلف السعودي نواف المهنا والمؤلف السعودي حازم الجريان إضافة إلى فيلم «للأبد» فهو قصة حب رومانسية كتبتها الممثلة والكاتبة السعودية سارة طيبة.

وتعتزم استوديوهات MBC في نهاية العام الجاري ومن خلال الشراكة مع «تلفاز11» السعودية للإنتاج التي سبق وأن أُعلِن عنها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، إنتاج فيلم مشترك ليكون باكورة أعمالها الإنتاجية وهي الشركة التي أنتجت أفلامًا مثل «الزرفة» و«سطار» و «ومندوب الليل».

من جانبها، قالت سمر عقروق، المديرة العامة لاستوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC : «فخورون بكوننا جزء من المشهد السينمائي السعودي الذي يتّسم بخطى متسارعة وزخم إبداعي هائل يواكب ما تشهده السعودية.

ينصب تركيزنا على دعم الطاقات والإنتاجات المحلية والخروج بأعمال تكون على قدر الطموحات، وتعكس الثراء الذي يتمتع به السرد القصصي السعودي، وتعبّر عن تنوع مواضيعه».