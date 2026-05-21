بعد التتويج.. إيمري: بنينا أساس حقبة طموحة

حث الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعد الفوز التاريخي في نهائي مسابقة «يوروبا ليج» على حساب فرايبورج الألماني على بناء أساس حقبة جديدة طموحة.

وقال إيمري في تصريحات صحافية بعد المباراة :«أنا بطبيعتي طموح، وبالطبع أحتاج إلى الدعم. من المُلاك، وكل من يعمل في النادي. التطور هو كل شيء، اللاعبون يسيرون معنا. نقوم بذلك سويًا. لكن يجب أن نحدد هذا الطموح بوضوح وواقعية. كفريق، الطموح ورغبة التحسن، هذه هي خطوتنا التالية، قوتنا تزداد، الموسم المقبل سنلعب في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز هو الأصعب في العالم. هذا هو التحدي».

وأضاف المدرب الإسباني :«أمر رائع. أوروبا منحتنا الكثير. بالنسبة لي شخصيًا أيضًا. أنا دائمًا ممتن لأوروبا، لكل المسابقات، لكن خصوصًا «يوروبا ليج»، التتويج بهذا اللقب يضيف لنا خبرة. وهذه الخبرات مهمة للاعبين، لأننا نستطيع أن نلعب الموسم المقبل مع الرغبة في المنافسة على الألقاب».

وبات إيمري يملك الآن خمسة ألقاب في «يوروبا ليج»، بعدما قاد إشبيلية إلى اللقب ثلاث مرات متتالية، قبل أن يحرزه أيضًا مع فياريال.

بالنسبة لإيمري، فإن السير على خطى توني بارتون كثاني مدرب يقود فيلا إلى لقب أوروبي كبير، يؤكد حجم التقدم الذي تحقق منذ وصوله في 2022 حين كان النادي يقبع قرب منطقة الهبوط في الدوري الممتاز، متابعًا :«هذا النهائي دليل مدى تقدمنا. إنه أمر مهم جدًا، حلمي كان بالطبع اللعب في أوروبا والمنافسة على الفوز بالألقاب. لعبنا نصف نهائي «كونفرنس ليج» وربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كنا قريبين، هذا النادي فاز باللقب الأوروبي كأس الأندية البطلة في 1982. والعودة للمنافسة على لقب أوروبي مرة أخرى هو أمر يعطي معنى لكل ما نقوم به».

وأنهى فيلا صيامًا عن الألقاب دام 30 عامًا بفوزه الكبير على فرايبورج 3ـ0 الأربعاء في نهائي إسطنبول.

وبهدفين للبلجيكي يوري تيليمانز والأرجنتيني إيميليانو بوينديا، أنهى فيلا الشوط الأول بفارق مريح، قبل أن يسجل مورجان رودجرز الثالث بعد استراحة الشوطين ليقضي على آمال فرايبورج.

ويُعد هذا اللقب الأول لفيلا منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية 1996، وأول تتويج أوروبي كبير له منذ 44 عامًا وتحديدًا منذ كأس الأندية الأوروبية البطلة 1982 حين تغلب على بايرن ميونيخ الألماني 1ـ0 في النهائي.