بعد الاعتزال الدولي.. نوير يُمثّل «المانشافت» في المونديال

أُدرج مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، ضمن تشكيلة «المانشافت» الرسمية لمونديال 2026 في أمريكا، والمكسيك وكندا، وفق القائمة التي أعلنها يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، الخميس.

وعلى الرغم من اعتزال نوير اللعب الدولي 2024، من أجل التركيز على مهمته مع فريقه بايرن ميونيخ، ما أدى إلى غيابه عن أبطال العالم أربع مرات قرابة 700 يوم، وتحديدًا منذ ربع نهائي كأس أوروبا 2024 حين خسر ورفاقه أمام إسبانيا، انضم ابن الأربعين عامًا، إلى تشكيلة الـ26 لاعبًا.

ومن أجل تعويض نوير خلال فترة ابتعاده عن المنتخب، استعان ناجلسمان، بمارك-أندري تير شتيجن كخيار أول بين الخشبات الثلاث، لكن حارس مرمى برشلونة الإسباني عانى من الإصابات سبتمبر 2024، أدى لغيابه سبعة أشهر، ثم جراحة في الظهر في يوليو 2025 أبعدته ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وبعد تراجعه إلى المركز الثالث في ترتيب حراس مرمى برشلونة، انتقل تير شتيجن يناير 2026 إلى الجار الكاتالوني جيرونا من أجل الحصول على وقت لعب، لكنه أُصيب مجددًا في عضلات الفخذ الخلفية مطلع فبراير ولم يشارك منذ ذلك الحين.

وفي غياب تير شتيجن، فرض أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، نفسه كحارس أول جديد للمنتخب.

وتعرض نوير الذي جدد عقده لموسم إضافي مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2027، هذا الموسم لإصابتين متتاليتين في ربلة الساق اليسرى، قبل أن يعود إلى أفضل مستوياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني «6ـ4 بمجموع المباراتين» وباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب «5ـ6 بمجموع المباراتين».

ووقعت ألمانيا في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة، وتواجه كوراساو في 14 يونيو في هيوستن، ثم كوت ديفوار في 19 من الشهر ذاته، في تورونتو وأخيرًا الإكوادور بعد 5 أيام في نيويورك.

وإذا خاض نوير مباراة واحدة، فسيصبح ثاني حارس مرمى يشارك في خمسة نهائيات لكأس العالم، بجانب المكسيكي أنتونيو كارباخال «بين 1950 و1966»، علمًا أن المكسيكي الآخر جييرمو أوتشوا، والإيطالي جانلويجي بوفون استدعيا لخمسة نهائيات، لكن الأول شارك في أربعة فقط والثاني في ثلاث.