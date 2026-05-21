الدباغ.. أفرح الزملكاوية.. عوّض الخسارة وأهداهم اللقب

أبدى الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري الممتاز مع الفريق الأبيض عقب الفوز على سيراميكا في لقاء الأربعاء.

وقال الدباغ، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي في النادي المصري: «قدَّم اللاعبون مجهودًا كبيرًا طوال الموسم من أجل تحقيق البطولة»، مثمنًا الدعم الجماهيري الذي حظي به الفريق، مهديًا لقب الدوري إلى جماهير الزمالك.

وعدَّ اللاعب الفلسطيني، الذي يُدين له جماهير الزمالك باللقب، بعدما سجَّل هدف المباراة الوحيد أمام سيراميكا، بعد ثماني دقائق على صافرة البداية، وهو الهدف الذي كفل للزمالك البطولة، الفوز بالدوري تعويضًا بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية منذ أيام قليلة.

وحصد فريق الزمالك لقب الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة، وانفرد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

وحسم الزمالك اللقب للمرة الـ15 في تاريخه، والأولى منذ عام 2022، واكتسب لقب الدوري أهمية كبيرة بالنسبة إلى الزمالك بعد موسم شاق تعرض فيه لوقف القيد في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب قضايا تخص مستحقات لاعبين ومدربين سابقين وحاليين بالنادي، فضلًا عن رغبته في مصالحة جماهيره عقب فشله في التتويج بلقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» بخسارته أمام اتحاد الجزائر الجزائري بركلات الترجيح في إياب الدور النهائي، السبت الماضي، بعدما تبادل كل منهما الفوز 1ـ0 ذهابًا وإيابًا.

ويُعد معتمد جمال، مدرب الفريق، أول مصري يتوَّج باللقب مع الفريق الأبيض منذ المدرب عصام بهيج موسم 1987ـ1988.