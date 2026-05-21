إيجا تطارد اللقب الخامس في «رولان جاروس»

تخوض البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة التنس، ​بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، من دون تحقيق أيّ لقب على الملاعب الرملية، منذ فوزها ببطولة «رولان جاروس» 2024، إذ تستهدف التتويج بلقبها السابع في البطولات الأربع الكبرى.

وسيطرت اللاعبة البولندية صاحبة الـ24 عامًا، على البطولة المنظمة في باريس، العاصمة الفرنسية، في المواسم الأخيرة، وفي 2024، أصبحت ثالث امرأة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في فرنسا المفتوحة، بعد جوستين هينين، ومونيكا سيليش، ما عزز سمعتها كأفضل لاعبة على الملاعب الرملية في جيلها.

وشهد مستوى إيجا تراجعًا طفيفًا منذ ذلك ‌الحين، وهي ‌الآن المصنفة الثالثة عالميًا، وعانت في موسم 2025 المتقلب ​الذي ‌بدأ ⁠في ​ظل أزمة إيقاف ⁠بسبب قضية منشطات، لكنه تحول في النهاية بفوز في بطولة «ويمبلدون».

وانتهى إيقاف إيجا لمدة شهر واحد في الرابع من ديسمبر 2024، بعدما قبلت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس تفسيرها أن سقوطها في اختبار للمنشطات جاء بسبب تسرب مادة محظورة رياضيًا لدواء تناولته لعلاج اضطرابات النوم تم تصنيعه وبيعه في بولندا.

وعلى الرغم من إنجازها الكبير في «ويمبلدون»، عندما انتصرت على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6ـ0 و6ـ0 في النهائي، ⁠فإن معاناة البولندية استمرت داخل الملعب طوال العام، وخرجت من ‌دور الثمانية في بطولات أستراليا المفتوحة وقطر وإنديان ‌ويلز، قبل أن تتعرض لهزيمة في الدور ​الثاني على يد مواطنتها ماجدا لينيت في ‌بطولة ميامي المفتوحة.

ودفعت تلك الخسارة إيجا إلى إعادة ترتيب أوراقها، إذ انفصلت ‌عن مدربها فيم فيسيت، واستعانت بفرانسيسكو رويج الذي عمل مع نجمها المفضل رافائيل نادال خلال مسيرة الإسباني نحو حصد 14 لقبًا في بطولة فرنسا المفتوحة.

ولم يثمر هذا التغيير عن الفوز بأي لقب بعد، ولكن هناك علامات على تقدم البولندية تدريجيًا على الملاعب الرملية.

واستهلت إيجا مشوارها بفوز واحد في شتوتجارت قبل أن يمنعها المرض من استكمال مسيرتها في مدريد، وأجبرتها مشكلة في الجهاز الهضمي ⁠على الانسحاب ⁠في دور الـ 32 وغادرت الملعب وهي تبكي.

وفي بطولة روما أظهرت إيجا تطورًا ملحوظًا، قبل أن تتعرض لخسارة أمام البطلة إيلينا سفيتولينا في قبل نهائي البطولة.

ولم تثمر بطولة إيطاليا المفتوحة عن أي لقب، لكنها أعطتها زخمًا، لا سيما عقب تحقيق فوزها الأول هذا العام على لاعبة ضمن المصنفات 10 الأوليات.

وتواجه إيجا في بطولة «رولان جاروس»، مرة أخرى منافسة قوية في سعيها للفوز بلقبها الخامس في بطولة فرنسا المفتوحة.

ولا تزال البيلاروسية أرينا سبالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، التي هزمتها قبل النهائي العام الماضي، تشكل تهديدًا كبيرًا للبولندية، وكذلك إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالميًا، التي أطاحت بها من دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة قبل أن تفوز بالبطولة.

وعلى ​الرغم من تذبذب مستواها أخيرًا، ​فإن سجل إيجا على الملاعب الرملية يضمن لها الوصول إلى باريس كأحد أبرز المرشحات لاستعادة لقب «ملكة الملاعب الرملية» عندما تنطلق منافسات الدور الرئيس، الأحد المقبل.