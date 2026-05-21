هلاليان يجريان عملية الرباط الصليبي

خضع محمد العنزي، لاعب فريق الهلال لكرة القدم تحت 17 عامًا، لعملية جراحية لرتق الرباط الصليبي للركبة وخياطة الغضروف الهلالي، الأربعاء الماضي، على يد البروفيسور فوزي الجاسر، استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن ياسر الأكلبي، لاعب فريق الهلال تحت 14 عامًا، خضع هو الآخر لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة، مع الطبيب ذاته.

وأشار إلى أن اللاعبين سيخضعان لفترة علاج وتأهيل لمدة تتراوح ما بين 6ـ9 أشهر للعودة مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وكان الجاسر أجرى الثلاثاء الماضي، عملية مماثلة للاعب فهد الغامدي الذي ينشط مع الأزرق العاصمي في فريق تحت 17 عامًا، في أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض العاصمة.