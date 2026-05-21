الجولة الأخيرة.. الهلال 12 انتصارا و 5 تعثرات

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على منافسه الفيحاء، الخميس، ضمن مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة في بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025ـ2026.

ويملك الهلال نتائج مميزة في تاريخ مشاركاته بالجولة الأخيرة في دوري المحترفين، منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، إذ حقق الفوز 12 مرة وخسر مرتين إضافة إلى 3 تعادلات في 17 مباراة سابقة، كما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 في مباريات الجولة الأخيرة بدوري المحترفين تاريخيًا.

وفي موسم 2008ـ2009، خسر الهلال في الجولة 22 والأخيرة أمام الاتحاد بنتيجة 1ـ2، ليفقد اللقب لصالح منافسه المباشر.

وعلى الرغم من فوزه باللقب في موسم 2009ـ2010، إلا أن الهلال خسر أيضًا مباراة الجولة الأخيرة أمام الاتحاد بنتيجة 1ـ2، فيما حقق الهلال أول فوز له بالجولة الأخيرة في دوري المحترفين خلال موسم 2010ـ2011، حين فاز على نجران بنتيجة 2ـ1، كما توج باللقب في ذاك الموسم.

وخلال موسم 2011ـ2012، تعادل الهلال في الجولة 26 والأخيرة أمام الاتفاق بنتيجة 3ـ3، كما تعادل أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من موسم 2012ـ2013 بنتيجة 1ـ1.

وحقق الهلال الفوز في الجولة الأخيرة من موسم 2013ـ2014 على الفتح بهدف دون رد، كما انتصر بنتيجة 5ـ1 على فريق هجر، ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة في موسم 2014ـ2015.

وتعادل الهلال دون أهداف في الجولة الأخيرة من موسم 2015ـ2016 أمام الفيصلي، كما تقابل الهلال والنصر في الجولة الأخيرة من موسم 2016ـ2017، حين فاز الهلال على جاره ومنافسه بنتيجة 5ـ1.

هذا وفاز الهلال في الجولة الأخيرة من موسم 2017ـ2018 أمام الفتح بنتيجة 4ـ1، كما حقق الأزرق الفوز في الجولة الـ 30 والأخيرة من موسم 2018ـ2019 بعد ارتفاع عدد فرق الدوري، حين فاز على الشباب بنتيجة 3ـ2.

وضمن منافسات الجولة الأخيرة في موسم 2019ـ2020، فاز الهلال على الشباب من جديد بنتيجة 2ـ1، كما فاز في الجولة الأخيرة من موسم 2020ـ2021 على الفيصلي بنتيجة 3ـ2.

وتفوق الهلال على الفيصلي بنتيجة 2ـ1 في الجولة الأخيرة من موسم 2021ـ2022، كما واصل الأزرق نتائجه الجيدة في الجولة الأخيرة، ليفوز على الرائد بنتيجة 3ـ2 في نهاية موسم 2022ـ2023.

وبعد رفع عدد فرق الدوري ووصول الجولات إلى 34 في موسم 2023ـ2024، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من موسم 2023ـ2024.

كما فاز الهلال أيضًا خلال الجولة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين في الموسم الماضي 2024ـ2025، بعد أن انتصر على القادسية بهدفين دون مقابل، ليؤكد قوته في الأمتار الأخيرة في نهايات بطولة الدوري تاريخيًا.