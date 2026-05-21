النصر يخشى التعثر الثامن في «الأخيرة»

يطمح فريق النصر الأول لكرة القدم في حسم لقب دوري روشن السعودي لموسم 2025ـ2026، حينما يستقبل ضيفه ضمك، الخميس، ضمن مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من المسابقة.

ويملك النصر نتائج جيدة في الجولات الأخيرة من دوري المحترفين السعودي، منذ موسم 2008ـ2009 وحتى الآن، إذ فاز الفريق في 10 مباريات وخسر 5 إضافة إلى تعادلين في 17 مواجهة، كما سجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 في المقابل.

وفي موسم 2008ـ2009، فاز النصر في الجولة الأخيرة على نجران بنتيجة 1ـ0، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس بالترتيب النهائي حينها.

وعاد النصر ليفوز في الجولة الأخيرة في موسم 2009ـ2010 على الرائد بنتيجة 4ـ2، فيما خسر النصر بنتيجة 2ـ5 في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد موسم 2010ـ2011.

وخلال موسم 2011ـ2012، فاز النصر في الجولة 26 والأخيرة على القادسية بنتيجة 3ـ2، كما واصل نتائجه الإيجابية في الجولة الأخيرة من موسم 2012ـ2013، بعد أن فاز على الفيصلي بنتيجة 2ـ1.

وفي موسم 2013ـ2014، تعادل النصر أمام التعاون بنتيجة 1ـ1 في الجولة الأخيرة، ليتعادل للمرة الأولى في الجولة الأخيرة بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين السعودي.

وتعادل النصر دون أهداف ضد الشباب في الجولة الـ 26 والأخيرة من موسم 2014ـ2015، فيما خسر الفريق الجولة الأخيرة في موسم 2015ـ2016 أمام الشباب بنتيجة 1ـ2.

وتعرض النصر لهزيمة ثقيلة في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لموسم 2016ـ2017، حين سقط أمام الهلال بنتيجة 1ـ5 في ديربي الرياض.

هذا وعاد النصر للفوز في الجولة الأخيرة من موسم 2017ـ2018 بعد أن فاز على القادسية بنتيجة 2ـ1، كما فاز النصر على الباطن في الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري في موسم 2018ـ2019 بنتيجة 2ـ1، حين توج باللقب في تلك الفترة.

وضمن منافسات الجولة الأخيرة في موسم 2019ـ2020، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3ـ2، فيما خسر في الجولة الأخيرة من موسم 2020ـ2021 أمام الاتحاد بنتيجة 1ـ2.

وتفوق النصر على الفتح بنتيجة 2ـ1 في الجولة الأخيرة من موسم 2021ـ2022، كما فاز الأصفر على الفتح من جديد في نهاية موسم 2022ـ2023 بنتيجة 3ـ0.

وبعد رفع عدد فرق الدوري ووصول الجولات إلى 34 في موسم 2023ـ2024، فاز النصر على الاتحاد بنتيجة 4ـ2، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة في تلك الفترة.

يذكر أن فريق النصر خسر الجولة الـ 34 والأخيرة في الموسم الماضي 2024ـ2025، بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام منافسه الفتح بنتيجة 2ـ3 في ختام منافسات الموسم.