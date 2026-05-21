ميلوييفيتش يدخل خيارات الشبابيين

دخل الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب فريق الشارقة الإماراتي السابق، ضمن خيارات إدارة نادي الشباب، لتولي الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إحدى الشخصيات المؤثرة في نادي الشباب اجتمع مع ميلوييفيتش عبر موقع «الزووم» عن بُعد، بهدف دراسة المشروع الشبابي وأهدافه الموسم المقبل، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار قبل التوقيع الرسمي معه.

وتلقت إدارة النادي العاصمي بعض ملفات المدربين، بهدف دراستها وأخذ التصورات الكاملة عنها، إذ إنَّ منهم من لم يسبق له العمل في المنطقة، وآخرين سبق لهم العمل في السعودية، بهدف اختيار أحدهم لقيادة الفريق الموسم الجديد.

وسبق للمدرب الصربي أن حقق لقبي الدوري والكأس مع الوصل الإماراتي موسم 2023ـ2024، وكأس صربيا «مرتين» مع فريق رد ستار بلجراد 2022 و2023، والدوري الصربي ثلاث مرات مع الفريق ذاته مواسم 2019، 2020، 2022، وكأس السويد مع فريق مالمو.

وتسعى إدارة «الليث» إلى حسم هذا الملف، من أجل رسم الترتيبات اللازمة، وتجهيز الفريق في فترة الصيف، التي تخص المعسكر، واختيار احتياجات الفريق من العناصر الأجنبية أو إلغاء عقود بعض اللاعبين الحاليين.

وتنتهي مهمة الجزائري نور الدين زكري بنهاية مواجهة الليلة أمام النجمة، في المباراة التي تلعب الخميس عند الـ 09:00 مساءً في الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

ويحتل الشباب المرتبة الـ 13 برصيد 35 نقطة، فيما ودع مسابقة كأس الملك في ربع النهائي أمام الاتحاد 1ـ4، وفقد لقب بطولة أندية كأس الخليج عقب الخسارة في النهائي أمام الريان القطري 0ـ3.