الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف ساوثهامبتون

يخضع نادي ساوثهامبتون للتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في واقعة تتعلق بفضيحة «تجسس»، وذلك بعد رفض استئنافه ضد العقوبة، الخميس، و التي فرضتها اللجنة مساء الأربعاء.

وينظر الاتحاد الإنجليزي في إمكانية توجيه اتهامات وذلك عقب قرار لجنة تأديبية مستقلة تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي للعبة باستبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود عن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب»، وحسم أربع نقاط من رصيده للموسم المقبل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: «سوف نجري تحقيقًا ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى ننتهي من تقييم الأدلة».

واعترف ساوثهامبتون بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، خصمه في نصف نهائي التصفيات المؤهلة، في وقت سابق مايو الجاري، إضافة إلى حصة تدريبية أخرى لفريق أكسفورد في ديسمبر، وحصة لفريق إيبسويتش في أبريل.

ووقعت الحالات الثلاث بعد تعيين توندا إيكرت، مدربًا رئيسًا للفريق في أوائل ديسمبر.

وتم رفض استئناف النادي ضد العقوبة التي فرضتها اللجنة مساء الأربعاء، ليحل ميدلسبره محل ساوثهامبتون في نهائي التصفيات المؤهلة، السبت، ضد هال سيتي.

وأبدى فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون، إستياءه من العقوبات المفروضة، واصفًا إياها بغير المتناسبة بشكل واضح.

وحرم إقصاء ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز من فرصة الصعود، وبالتالي من خسارة ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني «268 مليون دولار» من الإيرادات الإضافية.

ووصف ليو شينزا، لاعب ساوثهامبتون، العقوبة بأنها «مفجعة»، مضيفًا: «تستحق الجماهير أفضل من ذلك بالتأكيد، بذلنا كل ما في وسعنا من أجل هذا الحلم. يومًا بعد يوم، تضحية تلو الأخرى، مؤمنين دائمًا بقدرتنا على إعادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، بالنسبة لي، كان حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز شيئًا كافحت من أجله بكل ما أملك. لهذا السبب أشعر بألم شديد».