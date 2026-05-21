الجولة الأخيرة.. ميلان يترقب عودة «المقنع»

يترقب فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم عودة الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق، أمام كالياري، مع احتدام المنافسة على مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويعود مودريتش بعد أقل من 30 يومًا من خضوعه لعملية جراحية في عظم وجنته المكسور، الذي سيرتدي على إثره «قناعًا» على وجهه.

ولا تزال أربعة فرق تأمل في انتزاع آخر مقعدين مؤهلين للوجود بين نخبة أوروبا.

ويحتل ميلان وروما المركزين الثالث والرابع على الترتيب، متساويين في النقاط، متقدمين بنقطتين على كومو ويوفنتوس.

ويستضيف ميلان فريق كالياري، الأحد المقبل، الذي لا يملك الكثير ليخسره سوى الكبرياء.

وكان من المتوقع أن ينتهي موسم مودريتش بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة التعادل السلبي مع يوفنتوس، لكن لاعب الوسط عاد إلى التدريبات مرتديًا قناعًا خاصًا ويبدو جاهزًا لمساعدة زملائه في المرحلة الأخيرة من المنافسة.

ويُعد مودريتش، صاحب الـ40 عامًا، أحد أفضل لاعبي ميلان هذا الموسم، وشارك أساسيًّا في 32 مباراة من أصل 34 في الدوري قبل الإصابة، ولم يجلس على مقاعد البدلاء إلا مرة واحدة.