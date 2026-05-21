نصيحة النجار تنقل الغنام إلى الدوحة

وضع سلطان الغنام، الظهير الأيمن لفريق النصر الأول لكرة القدم، مركز «سبيتار» الطبي في الدوحة، العاصمة القطرية، خيارًا أول لإجراء عملية جراحية في الرباط المتصالب الأمامي، بعد نصيحة تلقاها من زميله راغد النجار، حارس المرمى، الذي أجرى عملية مماثلة في المركز ذاته مطلع مارس الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الغنام سيغادر إلى الدوحة، بعد عيد الأضحى، على أن يجري كشفًا طبيًا، قبل إجراء العملية، وسينهي المرحلتين الأولى والثانية بعد الجراحة في المركز ذاته، قبل استكمال التأهيل بعيادة النادي في الرياض.

وأجرى الغنام فحصًا طبيًا بالأشعة في الرياض العاصمة، وعرض إصابته على بعض الاستشاريين، والذين بدورهم قدموا له نصيحة بإجراء العملية بشكل عاجل، لكسب الوقت لكي يعود مجددًا للركض.

وسقط الغنام «32 عامًا» على أرض ملعب «الأول بارك» قبل نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2، أمام جامبا أوساكا، والذي توج باللقب بعد فوزه 1ـ0، السبت الماضي، ونقل بعدها للعلاج، قبل أن يعود ويستكمل المباراة.

وانضم الغنام إلى القطب العاصمي في صيف 2018 قادمًا من نادي الفيصلي لمدة 5 مواسم، وفي أكتوبر 2023 مددت إدارة النادي عقد اللاعب حتى 2028.

وارتدى الغنام القميص الأصفر في 292 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 42، وفي الموسم الجاري، شارك في 45 مباراة بمجموع يصل إلى 2441 دقيقة، لم يسجل وصنع هدفين، ونال 5 بطاقات صفراء.