حادث مروّع يُغيّب ماركيز عن جائزتي إيطاليا والمجر

يغيب الدرّاج الإسباني أليكس ماركيز عن سباقين على الأقل في بطولة العالم للدرَّاجات النارية «موتو جي بي»، بعد تعرضه لكسرين في حادث مروّع خلال جائزة كاتالونيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن فريقه جريزيني ريسينج، الخميس.

وأصدر الفريق بيانًا صحافيًّا، على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقًا بصورة للدرَّاج وذراعه اليمنى في حمالة ويرتدي دعامة للعنق، قائلًا: «سيغيب أليكس ماركيز عن جائزتي موجيلو وبالاتون الكبرى».

وتعرّض ماركيز لكسر في إحدى الفقرات، وكسر في عظمة الترقوة اليمنى في كاتالونيا، بعدما انقلب عن دراجته التي تحطمت بالكامل إثر اصطدامها بحائط.

وخلال صراعه مع بيدرو أكوستا على صدارة السباق، اصطدم ماركيز من الخلف بمواطنه الذي تعرض لمشكلة تقنية وتباطأ فجأة.

وبعد غيابه عن جائزة إيطاليا الكبرى في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، وسباق المجر في 5 ـ 7 يونيو المقبل، من المنتظر أن يعود ماركيز إلى المشاركة في التشيك خلال جائزة 19 ـ 21 يونيو، تبعًا لتطور عملية تعافيه.

وخضع ماركيز لعملية جراحية في كسر الترقوة الأحد الماضي، وهو بانتظار إعادة تقييم لكسر الفقرة العنقية السابعة.

كما أن شقيقه الأكبر مارك ماركيز، بطل العالم الحالي في موتو جي بي، مصاب أيضًا في الوقت الراهن، ومن المرجح أن يغيب عن جائزة إيطاليا الكبرى.