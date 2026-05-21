حسم الجولة الأخيرة.. الهلال الأكثر

يظهر التنافس على لقب دوري روشن السعودي في الجولة الأخيرة للمرة السادسة في تاريخ المسابقة منذ موسم 2008ـ2009.

ويتنافس فريق النصر الأول لكرة القدم مع غريمه التقليدي الهلال على حسم اللقب قبل بدء مباريات الجولة الـ 34 الأخيرة للموسم الجاري، الخميس.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة بعد 33 جولة، بفارق نقطتين عن الهلال.

ويحتاج المتصدر إلى الفوز فقط على ضمك بملعب الأول بارك في الرياض لحسم اللقب رسميًّا بعيدًا عن نتيجة مباراة الهلال أمام الفيحاء في الجولة ذاتها، وفي حال تعادله ينتظر تعثر الأزرق في المجمعة بالتعادل أو الخسارة.

ولا تعد المرة الأولى التي يُحسم فيها لقب الدوري في الجولة الأخيرة، إذ حضرت خلال خمسة مواسم سابقة حُسمت فيها الأمور بالأمتار الأخيرة.

في موسم 2008ـ2009، اشتعل الصراع على اللقب حتى الجولة الـ 22 الأخيرة بين الاتحاد والهلال، حين تقابل الفريقان في الجولة الأخيرة، وكان الاتحاد يملك 52 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، صاحب المركز الثاني.

وفاز الاتحاد حينها بنتيجة 2ـ1 بفضل هدفي نايف هزازي والمغربي هشام أبو شروان، وجاء هدف الهلال عن طريق الروماني ميريل رادوي، ليحقق النادي الجداوي اللقب بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الهلال.

وفي موسم 2011ـ2012، حقق فريق الشباب لقب دوري المحترفين في الجولة الأخيرة، بعد منافسة قوية مع الأهلي الوصيف.

وفاز الشباب على الفتح بهدف مختار فلاتة في الجولة الأخيرة، ليحقق لقب الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 64 نقطة، فيما فاز الأهلي على هجر بنتيجة 4ـ3 ليصبح رصيده 62 نقطة.

وتجددت الإثارة في موسم 2017ـ2018، عندما كان الفارق النقطي بين الهلال المتصدر والأهلي الوصيف نقطة واحدة فقط، قبل بدء منافسات الجولة الـ 26 الأخيرة من الدوري.

وفاز الهلال في الجولة الأخيرة على الفتح بنتيجة 4ـ1، بفضل هاتريك السوري عمر خربين وهدف المغربي أشرف بن شرقي، ليرفع الأزرق رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي جمع 55 نقطة، بعد انتصاره في الجولة الأخيرة على أحد بهدف دون رد.

وتكرر الأمر في موسم 2018ـ2019 بعد رفع فرق الدوري ووصول عدد الجولات إلى 30، وكان الفارق بين النصر المتصدر والهلال الوصيف نقطة واحدة، بعد نهاية منافسات الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.

وفي جولة الحسم، فاز النصر على الباطن بنتيجة 2ـ1، بفضل هدفي المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليرفع الأصفر رصيده إلى 70 نقطة، ويتوَّج باللقب رسميًّا بفارق نقطة عن الهلال، الذي وصل إلى 69 نقطة بفوزه في الجولة الأخيرة على الشباب بنتيجة 3ـ2.

وخلال منافسات موسم 2021ـ2022، تساوى فريقا الهلال والاتحاد في النقاط ولكل منهما 64 نقطة، قبل بدء منافسات الجولة 30 والأخيرة من الدوري حينها.

وفاز الهلال في الجولة الأخيرة على الفيصلي بنتيجة 2ـ1، بفضل هدفي النيجيري أوديون إيجالو، ليرفع الأزرق رصيده إلى 67 نقطة، فيما تعادل الاتحاد أمام الباطن بنتيجة 0ـ0، ليتوقف رصيده عند 65 في المركز الثاني رسميًّا.

يذكر أن موسم 2021ـ2022 كان الأخير الذي يُحسم فيه اللقب بالجولة الأخيرة، قبل أن تشتد المنافسة هذا الموسم بين فريقي النصر والهلال من أجل حسم الأمور بالجولة الأخيرة أيضًا.