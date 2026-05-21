قرعة السوبر تسفر عن مواجهتي «كلاسيكو»

أسفرت قرعة النسخة الثانية من كأس السوبر للسيدات لكرة القدم، التي سُحبت، الخميس، في مقر الاتحاد السعودي عن مواجهتي «كلاسيكو» في الدور نصف النهائي، حسبما أعلنت إدارة الكرة النسائية عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس».

ويضرب النصر موعدًا مع الأهلي، فيما يلتقي الهلال نظيره الاتحاد، على أن يتواجه الفائزان في النهائي.

ومن المقرر أن تُجرى منافسات البطولة مطلع شهر سبتمبر 2026 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية.

ويحمل النصر لقب النسخة الأولى من السوبر، ليشارك للمرة الثانية في البطولة إلى جانب الأهلي، بينما يسجل الهلال والاتحاد ظهورهما الأول.

وأكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إجراء البطولة للموسم الثاني يعكس حرص الاتحاد على خلق بيئة تنافسية تسهم في تطوير الأندية واللاعبات، وتعزز من استدامة نمو كرة القدم النسائية في السعودية.