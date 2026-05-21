يقود السنغالي ‌ساديو ماني، نجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلة منتخب بلاده المكونة من 28 لاعبًا، الخاصة بنهائيات مونديال 2026، والمعلنة من قبل بابي تياو، مدرب «أسود التيرانجا» الخميس.

ويتطلع ماني لتعويض غيابه عن نهائيات ​كأس العالم قبل أربعة أعوام في قطر بسبب الإصابة، إذ يُعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة السنغال المدججة بالنجوم، والتي تبدو من بين الأقوى بين المنتخبات الإفريقية العشرة المتأهلة إلى النهائيات في أمريكا، وكندا والمكسيك، بفضل مزيج من الخبرة وحيوية الشباب.

ومن المنتظر أن يقود نجم النصر، البالغ ‌34 عامًا، خط ‌الهجوم، إلى جانب نيكولا جاكسون، إضافة إلى ​إليمان ‌ندياي، ⁠من ​إيفرتون، وإسماعيلا سار، جناح كريستال ⁠بالاس.

وشهدت القائمة استدعاء بارا ندياي «18 عامًا» لاعب بايرن ميونيخ، في حين غاب مالانج سار، لاعب لانس. كما ضم إدريسا جانا جي تياو، لاعب الوسط، على الرغم من غيابه عن نهاية الموسم بسبب الإصابة، إلى جانب خيارات أخرى في الوسط مثل حبيب ديارا «سندرلاند» وبابي ماتار سار «توتنام». وفي الدفاع اُختير ⁠القائد المخضرم كاليدو كوليبالي، نجم فريق الهلال، إلى جانب إدوارد ‌ميندي، حارس مرمى الأهلي.

وقدم منتخب السنغال أداءً كبيرًا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب، وتفوق ​على أصحاب الأرض بنتيجة 1ـ0 في نهائي مثير للجدل، قبل أن يُمنح اللقب لاحقًا للمنتخب المغربي، في قضية لا تزال معروضة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع السنغال في المجموعة التاسعة، وتستهل مشوارها بمواجهة فرنسا 16 يونيو في نيوجيرزي في إعادة لمباراتهما الشهيرة ‌2002، والتي فاز فيها المنتخب الإفريقي على حامل اللقب وقتها.

وتلتقي السنغال مع النرويج في 22 يونيو في ⁠الملعب ذاته، ⁠قبل مواجهة العراق في تورونتو 26 يونيو.

ويُعد أفضل إنجاز لمنتخب السنغال في كأس العالم بلوغ دور الثمانية 2002، قبل الخسارة أمام تركيا، بينما خرج من دور المجموعات في 2018، ومن دور الـ 16 في نسخة 2022.