لوسترينيلي يخلف ماري في برلين

عيَّن نادي أونيون برلين الألماني، السويسري ماورو لوسترينيلي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لماري-لويز إيتا، وفقًا لما أعلنه الخميس.

وقال لوسترينيلي، المدرب الجديد، في بيان صحافي، بثَّه النادي الألماني: «أونيون نادٍ مميز بقيَم واضحة وأشخاص صادقين. أنا متحمسٌ للغاية وأتطلع إلى خوض رحلة جديدة مع مجلس الإدارة والجهاز الفني والجماهير، وبالطبع الفريق».

وكشفت وسائل إعلام ألمانية عن أنَّ أونيون برلين سيدفع نحو مليون يورو إلى تون لفك ارتباط لوسترينيلي بعقده.

ويصل لوسترينيلي، صاحب الـ 50 عامًا، إلى ألمانيا بعدما قاد تون إلى اللقب في الدوري السويسري، في موسمه الأول بين الكبار، بعد عام واحد فقط من صعوده إلى الدرجة الأولى.

ويخلف الدولي السويسري السابق، ماري التي أصبحت أول امرأة تتولى تدريب نادٍ للرجال في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، عندما تسلمت المهمة مؤقتًا أبريل الماضي.

وحققت ماري سبع نقاط في خمس مباريات، ما ساعد فريق العاصمة على تفادي الهبوط، قبل أن تتولى تدريب فريق السيدات في النادي كما كان متفقًا عليه مسبقًا.

وسبق للوسترينيلي أن شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه أورس فيشر، المدرب السابق لأونيون، الذي قاد النادي إلى الـ«بوندسليجا» للمرة الأولى في 2019، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا تُوّج بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أربعة مواسم.