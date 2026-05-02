من هو حكم الفيحاء والهلال صاحب الحادثة الشهيرة؟

يعود الحكم السلوفكي إيفان كروزلياك، إلى السعودية مجددًا بعد عدة أعوام لقيادة مواجهة الفيحاء والهلال، الخميس، في الجولة الأخيرة من دوري «روشن» بعد مرور أكثر من 6 أعوام على حادثته الشهيرة في مواجهة الأزرق أمام العدالة.

من شوارع حي راتشا في براتيسلافا العاصمة السلوفاكية، خرج إيفان كروزلياك إلى عالم الكرة من بوابةٍ غير التي كان يحلم بها، ففي 24 مارس 1984 وُلِدَ الطفل في بيتٍ تسكنه صافرة الحكم، إذ كان والده إيفان كروزلياك الأب لاعبًا سابقًا تحوَّل إلى التحكيم ثم ترأس لجنة الحكام والمراقبين في اتحاد العاصمة منذ 2012، ومن بين رائحة العشب وأصوات الجماهير في أندية الحيِّ تشكَّلت بدايات ابن العائلة الرياضية.

في طفولته لم يفكر الصغير في يومٍ من الأيام أن يحمل الصافرة، بل ارتدى قفازي حارس المرمى في صفوف نادي إنتر براتيسلافا، وتدرَّج في فئات الناشئين، يقول في حوارٍ مع موقع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم «كنت في سن الـ 16، وكنت حارسًا في إنتر براتيسلافا، ولم أتمكَّن من التدريب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة، ولأن والدي حكم وأنا أتحرَّك في تلك الأوساط، قررت أن أُجرِّب وبقيت في هذا المجال».

أوقفته إصابة الكوع التي وصفها بالمؤلمة عن مواصلة حلمه لاعبًا، فدخل عالم التحكيم من بوابةٍ واسعةٍ تحت رعاية والده، وهو من عدّه عرَّابه الأول ومعلِّمه الذي عرَّفه على هذه المهنة، وأضاف في تصريحات صحافية: «كنت دائمًا أقول إنني لن أكون حكمًا، لكن حين أصبت قلت في نفسي لِمَ لا أُجرِّب؟».

صعد ابن براتيسلافا في السُّلَّم بخطىً متسارعةٍ، انطلق من الدرجة الخامسة في عاصمة بلاده، وفي سن 23 عامًا قاد أول مباراةٍ له في الدوري السلوفاكي الممتاز، ثم وضعه «فيفا» على قائمته الدولية 2011، وفي 2019 رفعه «يويفا» إلى مجموعة النخبة Elite، ليصبح أول حكمٍ سلوفاكيٍّ يقف في مستطيل الدور الرئيس من دوري الأبطال منذ مواطنه لوبوش ميتشل 2008.

أدار كروزلياك مباريات تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا، وقاد لقاءاتٍ في يورو 2024، وأشرف على مباراة المركز الثالث في دوري الأمم 2025 بين ألمانيا وفرنسا، التي أثارت غضب المدرب يوليان ناجلسمان بسبب أحد قراراته، كما رفع جائزة أفضل حكمٍ في الدوري السلوفاكي 11 مرة آخرها موسم 2024ـ2025، وأبقاه «فيفا» في فئة النخبة لقائمة 2026.

عربيًّا، حضر إلى السعودية في موسم 2019ـ2020 لإدارة لقاء التعاون والفيصلي، ثم تلاه بمواجهتي الاتفاق والهلال أمام التعاون، وعاد في 2021ـ2022 ليدير مباراة النصر والحزم، وأضاف لقاءً وحيدًا في كأس الملك 2023 بين الفيحاء والاتحاد في ربع النهائي، وأشهر في مبارياته الأربع بالدوري 18 بطاقةً صفراء، ويسجِّل مع مواجهة الفيحاء والهلال حضوره السابع في الملاعب السعودية.

يحمل كروزلياك شهادة الماجستير، ويعيش في مسقط رأسه، ويصف والده ومحيطه الأسري بأنهم سبب وقوفه على هذه القمة، ولا ينسى تعرَّضه في أكتوبر 2025 لاصطدامٍ مع لاعب العدالة سيسيه عند الدقيقة 80 من مباراة الهلال، اضطرَّ بعده لمغادرة الملعب وإكمال اللقاء بقيادة الحكم خالد صلوي.