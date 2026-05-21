جيسوس حائر بين ثلاثة

يُفاضل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بين ثلاثة لاعبين للدفع بأحدهم إلى جانب عبد الله الخيبري في خط الوسط خلال المباراة أمام ضمك، الخميس، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ 34 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، وضع المدرب البرتغالي الثلاثي سعد الناصر والبرازيلي أنجيلو جابرييل وأيمن يحيى ضمن خياراته، للمفاضلة بينهم قبل الاستقرار على اسم واحد منهم لمساندة الخيبري في وسط الملعب.

وذكرت أنَّ جيسوس ركَّز خلال الحصة التدريبية، الأربعاء، على الثلاثي المذكور من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التشكيلة الأساسية في الاجتماع الفني.

وبسبب الإصابات، يفتقد جيسوس إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن، في الجولة الأخيرة.

ويستهدف النصر، متصدر جدول الترتيب، الفوز على ضيفِه، لحسم اللقب، وسط ملاحقة الهلال، الثاني بفارق نقطتين، الذي يواجه الفيحاء في التوقيت ذاته.