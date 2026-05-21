المغرب يعلن تشكيلة المونديال المؤقتة.. و«روشن» يحضر بمدافع الفتح

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، القائمة المؤقتة للمنتخب الأول، التي اختارها المدرب محمد وهبي للدخول في معسكر إعدادي مغلق استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026، وضمت اسمًا واحدًا من دوري روشن السعودي وهو مروان سعدان قلب دفاع الفتح.

ويأتي هذا المعسكر لمعاينة وتقييم جاهزية مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة والمحترفين، وذلك قبل الحسم في القائمة النهائية المقرر الإعلان عنها في 26 مايو الجاري، والتي يتوقع أن تضم بعض الأسماء المستبعدة من القائمة الحالية ومنهم ياسين بونو حارس الهلال السعودي، وأشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان.

وكان وهبي أكد في تصريحات سابقة أن الجهاز الفني يتابع أكثر من 50 لاعبًا، وأن القرار النهائي سيعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية ومستوى الأداء خلال الفترة التي تسبق البطولة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين سيخضعون لمعاينة إضافية خلال المعسكر، الذي يُجرى بين 22 و26 من الشهر الجاري، قبل الإعلان عن القائمة النهائية.

وشهدت القائمة دعوة استراتيجية عززت الخط الهجومي بضم سفيان بنجديدة، هداف الدوري المغربي، إلى جانب ينيس بكراوي، الذي يقدم مستويات قوية واحتل مراتب متقدمة كثالث أفضل هدافي الدوري البرتغالي، وأيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي «18 عامًا» الذي غير جنسيته بعد مشاركته مع منتخبات فرنسا للفئات السنية، وآخرها ‌منتخب تحت ‌21 عامًا.

كما شهدت القائمة حضورًا لافتًا للاعبي الدوري المصري باستدعاء محمد الشيبي ويوسف بلعمري، لاعبي بيراميدز والأهلي على الترتيب.

وتهدف هذه المحطة الإعدادية، إلى الانسجام وتوسيع قاعدة الاختيارات الفنية، من خلال دمج نجوم الدوري المحلي مع المحترفين بالخارج، قبل الاستقرار على النواة الصلبة التي ستمثل «أسود الأطلس» في المونديال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

المهدي الحرار «الرجاء الرياضي»، منير المحمدي «نهضة بركان»، ويانيس بنشاوش «موناكو الفرنسي»، إبراهيم جوميز «مارسيليا»، إسماعيل بعوف «كامبور»، مروان سعدان «الفتح»، عبد الحميد أيت بودلال «رين»، محمد الشيبي «بيراميدز»، أنس صلاح الدين «أيندهوفن»، سفيان بوفتيني «الوصل»، يوسف بلعمري «الأهلي».

ويوجد في القائمة أيضًا سفيان الكرواني «أوتريخت» سمير المرابط «ستراسبورج»، عمران لوزا «واتفورد»، أسامة ترغالين «فينورد»، إسماعيل صيباري «أيندهوفن»، ريان بونيدا «أياكس أمستردام»، أيوب بوعدي «ليل»، أيوب أميموني «أينتراخت فرانكفورت»، سفيان الفوزي «شالكه».

وضمت القائمة أيضًا ياسين جسيم «ستراسبورج»، سفيان بوفال «لوهافر»، ياسير الزابيري «رين»، عثمان معما «واتفورد»، سفيان بنجديدة «المغرب الفاسي»، ينيس بكراوي «إستوريل برايا»، توفيق بنطيب «تروا»، أيوب الكعبي «أولمبياكوس».

يذكر أن المغرب، الذي كان أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، يوجد في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات لمونديال 2026 إلى جانب منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.