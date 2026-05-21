مونديال 2026.. «أخضر 17» أمام فرنسا وأوروجواي وهايتي

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في قطر ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وهايتي وأوروجواي حسب ما أسفرت عنه القرعة التي سحبت في مدينة زيوريخ السويسرية، الخميس.

ويشارك «أخضر17» في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 1985، 1987، ونسخة 1989، التي نجح في التتويج بلقبها، إضافة إلى 2025.

وبلغ المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر بعد بلوغه ربع نهائي كأس آسيا التي تختتم بلقاء المنتخبين الياباني والصيني، الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتجرى منافسات المونديال بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الثانية تواليًا، علمًا أن المنتخبات المشاركة تم توزيعها على 12 مجموعة، وينتظر أن يحفل دور المجموعات بقمم منتظرة أبرزها مواجهة إسبانيا والمغرب، ولقاء اليابان، أحد أبرز منتخبات آسيا، مع كولومبيا بطلة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا، إلى جانب مواجهة قوية تجمع فرنسا بأوروجواي.

وحتى الآن، ضمن 46 منتخبًا تأهله إلى البطولة، بينما سيتم تحديد المقعدين الأخيرين السبت عبر مباريات الملحق الإفريقي، وسينضم الفائزان من مواجهتي إثيوبيا ضد موزمبيق، وأوغندا ضد غانا، إلى قائمة المنتخبات المشاركة، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الـ48 في النهائيات العالمية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.، ومن ثم تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب وصولًا إلى النهائي.