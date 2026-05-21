قرار «Sony» يؤثر على مبيعات «PS5»

شهدت مبيعات منصة «PlayStation 5» تراجعًا ملحوظًا بنسبة 30% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، حسبما أوضحته البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الأبحاث العالمية «Circana» الخميس.

وأشارت مؤسسة «Circana» إلى أن سبب الهبوط الملحوظ في نسبة مبيعات «PlayStation 5» يعود إلى دخول قرارات شركة «Sony» برفع أسعار أجهزة المنصة بمختلف طرازاتها حيز التنفيذ في مطلع الشهر ذاته.

وأرجعت التقارير التحليلية هذا الانخفاض إلى فورة الشراء الاستباقية التي شهدتها الأسواق مارس الماضي، بعد تدفق المستهلكين لاقتناء الجهاز قبل تطبيق الزيادة السعرية الجديدة، ما أدى إلى ركود حركة المبيعات وتراجعها في الأسابيع التالية.

وربط المحللون قرار سوني برفع الأسعار بأزمة نقص رقائق الذاكرة «DRAM» العالمية المتصاعدة، وسط توقعات باستمرار تراجع عائدات الشركة خلال الفترة المتبقية من 2026.

واستفادت منصة «Nintendo Switch 2» بشكل مباشر من هذا التراجع، معززة صدارتها للسوق العالمية بحصة دولارية هي الأعلى لها منذ أشهر.

ويتابع مجتمع اللاعبين والمستثمرين في العالم مدى تأثير هذه المتغيرات السعرية على حركة الطلب، خاصة مع ترقب الأسواق لصدور العناوين الكبرى في النصف الثاني من العام الجاري.