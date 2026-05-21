بعد احتفالات اللقب.. أرسنال يعود إلى التدريبات

عاد لاعبو فريق أرسنال الأول لكرة القدم إلى التدريبات للمرة الأولى بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز، وذلك قبل مباراتهم الأخيرة في الموسم أمام كريستال بالاس، الأحد المقبل.

وحسم الفريق اللندني اللقب للمرة الأولى منذ 2004 بعد تعادل ملاحقه المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث الثلاثاء الماضي، ليصبح الفارق بينهما 5 نقاط قبل جولة من نهاية الموسم.

ومنح الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، اللاعبين راحة الأربعاء قبل العودة لمركز التدريبات الخميس.

وفرض أرتيتا تدريبات انفرادية على كل من بوكايو ساكا وديفيد رايا وويليام ساليبا، فيما غاب المدافع الهولندي يورين تيمبر، الذي ابتعد عن المشاركة في آخر شهرين بسبب إصابة في الفخذ. كما تغيب ماكس دومان، اللاعب الشاب، حيث يكمل حاليًا اختبارات السنة الـ11 للحصول على الشهادة التعليمية.

وسيحتفل أرسنال بكأس الدوري الإنجليزي في ملعب «سلهرست بارك» الأحد، وذلك قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ذلك بستة أيام.