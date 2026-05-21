القرعة تضع سينر وديوكوفيتش على مسارين مختلفين في رولان جاروس

تجنب الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميًّا، مواجهة الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حتى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بحسب القرعة التي سحبت الخميس.

في المقابل، قد تصطدم الأمريكية كوكو جوف، حاملة اللقب، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالميًّا في نصف نهائي السيدات.

وسيفتتح سينر، المرشح الأبرز لإحراز لقب الرجال في ظل غياب منافسه المصاب الإسباني كارلوس ألكاراس، مشواره سعيًا إلى لقبه الأول في رولان جاروس بمواجهة الفرنسي كليمان تابور المشارك ببطاقة دعوة.

وفي فئة السيدات، تبدو سابالينكا أمام طريق محتمل شاق نحو النهائي، مع إمكانية مواجهة اليابانية ناومي أوساكا والبلجيكية الشابة فيكتوريا مبوكو وجوف قبل مباراة اللقب.

وقد يتواجه سينر مع الأمريكي بن شيلتون، المصنف خامسًا في ربع النهائي، مع احتمال لقاء الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي، بعدما تواجها قبل أيام معدودة في الدور ذاته في دورة روما لماسترز الألف نقطة، حيث كان اللقب من نصيب الإيطالي.

وأحرز سينر لقبه السادس على التوالي في دورات ماسترز الألف نقطة بفوزه على النرويجي كاسبر رود في نهائي روما، ليصبح الفائز بأربع بطولات كبرى ثاني لاعب فقط يحرز جميع الألقاب التسعة لدورات ماسترز الألف نقطة، بعد ديوكوفيتش الذي يفتتح مشواره في رولان جاروس كمصنف ثالث بمواجهة الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.

وسيكون الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيًا، خصمًا محتملًا لديوكوفيتش في نصف النهائي، علمًا أنَّ الصربي الذي يحتفل بميلاده الـ 39 الجمعة يبحث عن لقبه الكبير الـ 25.

ويأمل ديوكوفيتش في فض شراكته مع الأسترالية مارجريت كورت وأن يصبح أكثر الفائزين بالألقاب الكبرى إن كان في عصر الاحتراف أو الهواة، من خلال الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ فلاشينج ميدوز 2023.