في مواجهة الحسم.. يحيى رهان جيسوس

يؤدّي أيمن يحيى، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، مهمةً جديدةً خلال مباراة ضمك الحاسمة، مساء الخميس، في آخر جولات دوري روشن السعودي.

واختار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرِّب متصدر الترتيب، تشكيلًا أساسيًّا يضمُّ البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، ونواف بوشل، الظهير الأيمن، والمدافعَين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز في مركز الظهير الأيسر. وفي الوسط، سيلعب عبد الله الخيبري وأيمن يحيى، الذي يعوِّض غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإصابة. ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خط المقدَّمة، الذي يشمل مواطنه جواو فيليش والسنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان.

ووفق مصادر «الرياضية»، تنص تعليمات الجهاز الفني على تبادُل يحيى وفيليش الأدوار بين مركزي 8 و10 على أرضية الميدان.

ويُتوَّج النصر باللقب، للمرة الأولى منذ 2019، إذا فاز على ضمك، في ملعبه «الأول بارك».

ويدَّخر جيسوس، على مقاعد الاحتياط، تسع أوراقٍ، من بينها البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، والمهاجمان عبد الله الحمدان ومحمد مران، والظهير سعد الناصر، ونواف العقيدي، حارس المرمى.

ويغيب عن الفريق، بسبب الإصابة، سلطان الغنام، الظهير الأيمن، الذي أصيب في الركبة، وبروزوفيتش، الذي تعرَّض إلى إصابةٍ عضليةٍ.