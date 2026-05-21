عودة الأبطال

عاد لاعبو فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى التدريبات، الخميس، بعد انتهاء الإجازة الاحتفالية التي منحها لهم مدربهم الإسباني أرتيتا، الأربعاء، عقب الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا إثر تعادل ملاحقهم المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث، الثلاثاء الماضي. وسيرفع الفريق كأس الدوري على ملعب «سلهرست بارك» في مباراته الأخيرة بالدوري أمام كريستال بالاس، الأحد، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، 30 مايو (المركز الإعلامي - أرسنال)