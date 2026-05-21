ديمبلي: الإصابة لن تمنعني من نهائي الأبطال

وعد عثمان ديمبلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الجماهير بأنه سيكون جاهزًا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، 30 مايو الجاري.

واستبدل الفائز بالكرة الذهبية، بعد 27 دقيقة فقط من الخسارة أمام باريس إف سي 1ـ2، الأحد الماضي، وأثيرت الشكوك حول مشاركته للدفاع عن لقب دوري الأبطال بعد 9 أيام في بودابست، العاصمة المجرية.

وعلى الرغم من ذلك فإن ديمبلي «29 عامََا»، الذي تعرض للعديد من الإصابات الموسم الجاري، تعهد باستعادة جاهزيته لمواجهة بطل الدوري الإنجليزي على ملعب «بوشكاش أرينا».

وقال ديمبلي، في تصريحات لقناة «آر إم سي»: «أنا في حالة جيدة، كانت هناك مخاوف في المباراة الأخيرة، لكنني بحالة جيدة وجاهز للنهائي».

وأضاف: «هل سأكون جاهزًا بنسبة 100 في المئة للنهائي؟ نعم أعتقد ذلك، ليس لدي أي شكوك، وآمل أن أكون على أرض الملعب».

وأوضح: «تعرضت للعديد من الإصابات الكبيرة في مسيرتي سواء مع أو قبل ذلك، خاصة حينما يحين موعد المواجهات الكبرى لذا مثل المباريات النهائية، فضَّلت التوقف وعدم المجازفة».

وسجَّل ديمبلي 19 هدفًا في 39 مباراة مع باريس الموسم الجاري، منها 7 في دوري أبطال أوروبا.