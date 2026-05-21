الاتحاد.. تغييران يبعدان عوّار وفابينيو

أجرى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تغييرين في مواجهة القادسية ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي مقارنةً بتلك التي خاض بها لقاء الشباب الماضي.

ودخل فيصل الغامدي في التشكيل الأساسي بدلًا من الجزائري حسام عوَّار، فيما حلَّ المغربي يوسف النصيري عوضًا عن البرازيلي فابينيو.

واحتفظ البرتغالي ببقية الأسماء، إذ جاء في الحراسة الصربي بريدراج رايكوفيتش، بينما تكوَّن الدفاع من مهند الشنقيطي، والصربي يان سيميتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وحسن كادش، والألباني ماريو ميتاي.

وفي خط الوسط اختار الغامدي، وعوض الناشري، والفرنسي موسى ديابي، بينما يقود الهجوم النصيري، وعبد الرحمن العبود.

ويدخل الاتحاد المباراة طمعًا في خطف مقعد الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحتاج إلى نقطةٍ وحيدةٍ أمام القادسية دون النظر في مواجهة التعاون والحزم التي تُلعب في الوقت ذاته.