الهلال بلا تغييرات.. والفيحاء يُبعد سيميدو

يُنهي فريق الهلال الأول لكرة القدم مشواره في دوري روشن السعودي أمام الفيحاء، الخميس، معتمدًا على التشكيلة ذاتها التي بدأت مباراته الماضية مع نيوم ضمن الجولة قبل الأخيرة.

وقرر مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي تثبيت الأسماء الـ 11 التي بدأت لقاء الانتصار 2ـ0 على نيوم، دون إجراء أي تعديلات.

وقياسًا على ذلك، يُتوقع انتهاج الأسلوب التكتيكي ذاته 3ـ5ـ2 بوجود ثلاثة قلوب دفاع وظهيرين متقدمين وثنائي هجوم.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه متعب الحربي، والبرتغالي روبن نيفيش، وحسان تمبكتي، قلوب الدفاع الثلاثة.

ويتمركز سلطان مندش والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهيرين أيمن وأيسر، وفي عمق الوسط يلعب محمد كنو مع ناصر الدوسري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خلف ثنائي الهجوم البرازيلي مالكوم فيليبي وماركوس ليوناردو.

ويخوض الفريق العاصمي المباراة بهذه الأسماء مع غياب بارز للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بداعي الإصابة، وهو السبب ذاته الذي كان سيُبعد الجناح الدولي سالم الدوسري، لكنه دخل القائمة ويظهر على مقاعد البدلاء.

وتشتمل الدكة أيضًا على الإيفواري محمد ميتي، رأس الحربة، والفرنسي سيمون بوابري، لاعب الوسط، وعلي لاجامي، قلب الدفاع، وآخرين.

ويحتاج الهلال إلى الفوز مع تعثر النصر بالتعادل أو الهزيمة أمام ضمك لانتزاع لقب بطولة الدوري.

على الجانب الآخر يعود القبرصي ستيليانوس فرونتيس، لاعب الوسط، إلى تشكيلة الفيحاء، بعد دخوله بديلًا أمام ضمك في المباراة الماضية التي خسرها الفريق بثلاثية دون رد.

ويدخل التشكيلة بدلًا من الغيني ألفا سيميدو، لاعب الوسط، الذي يجلس على مقاعد البدلاء في الموقعة الختامية.

وباستثناء خروج سيميدو، لم تطرأ أي تعديلات على تشكيلة الفيحاء التي بدأت لقاء ضمك.

ويتولى البنمي أورلاندو موسكيرا حراسة المرمى مدعومًا بثلاثة قلوب دفاع بينهم القائد محمد البقعاوي، وإلى جانبه مخير الرشيدي، والإنجليزي كريس سمولينج.

ويلعب صبري دهل وأحمد بامسعود ظهيرين أيمن وأيسر، فيما يُجاور ستيليانوس فرونتيس كلًا من راكان كعبي، والإسباني جاسون ريميسير في الوسط. ويقود المهاجم عبد الله رديف الخط الأمامي بمعاونة الجزائري ياسين بنزية.

وفيما يتضمن التشكيل 5 أجانب، يجلس ثلاثة غير سعوديين على دكة البدلاء، أحدهم سيميدو، والآخران هما المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا، والمهاجم الكونغولي سيلفر جانفولا مبوسي.