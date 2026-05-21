الألعاب الخليجية.. السهام والكاراتيه ينتزعون 13 ميدالية

تجاوز فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة حاجز الـ80 ميدالية، بعد تحقيق فريق السهام لـ8 ميداليات متنوعة «4 ذهبيات، ومثلها فضيات» وحصول فريق الكاراتيه على 5 ميداليات «2 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية» في منافسات، الخميس، ما قبل اليوم الختامي للدورة.

وجاء فوز السهام بالذهبيات، بعد تحقيق الثلاثي عبد العزيز الروضان، وبلال العوضي، وعبد الله المنهالي، ذهبية منافسات القوس المركب، وحصول لينا المنجم وحصة السريع وشادن المرشود على ذهبية القوس الأولمبي، ونيل منصور علوي وعبد الله بن سلوم وعبد الرحمن الموسى ذهبية القوس الأولمبي، وحصول بلال عوضي على ذهبية القوس المركب فردي.

فيما جاءت الفضيات، بواسطة سارة الجنبي ورغد كعبي وهيفاء الخنيزان في القوس المركب، والزوجي منصور علوي وحصة السريع في القوس الأولمبي المختلط، وسفانة الأحمدي على فضية فردي القوس الأولمبي للسيدات، ومنصور علوي على فضية فردي القوس الأولمبي للرجال.

وفي الكاراتيه، انتزع أنس الزهراني ذهبية وزن فوق 84 كجم بتغلبه في النهائي على القطري خالد سمير، وخطف أحمد المالكي ذهبية وزن 84 كجم بفوزه على القطري عبد الله رشاد، وحقق علي المقري فضية 75 كجم، وسعد السيف فضية 67 كجم، وعلي العرياني برونزية 60 كجم.

وبهذه الميداليات، ارتفع الرصيد السعودي إلى 81 ميدالية «32 ذهبية، 27 فضية، 22 برونزية» والمركز الثاني في سلم الترتيب العام.