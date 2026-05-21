ضمك ينشد البقاء بتشكيل دفاعي

تحوَّل فريق ضمك الأول لكرة القدم إلى طريقة خط الدفاع الثلاثي لمواجهة النصر، مساء الخميس، ضمن آخر جولات دوري روشن السعودي.

ويلعب ضمك، عادةً، بقلبَي دفاع تحت قيادة مدرّبه البرازيلي فابيو كاريلي. لكنَّ الأخير اختار تغيير الطريقة، أمام متصدر جدول الترتيب، بإضافة حسن ربيع إلى عمق الخط الخلفي.

ويبدأ الفريق، الذي يحاول تفادي الهبوط، بتشكيلٍ يضم البرازيلي كيوين سيلفا، حارس المرمى، والمدافعِين حسن ربيع والمغربي جمال حركاس والجزائري عبد القادر بدران، والظهيرين سنوسي هوساوي وعبد الرحمن العبيد، والغيني مورلاي سيلا وطارق عبد الله، لاعبَي الوسط، والمهاجم البرازيلي آيرلسون والجناح الكونغولي جوناثان أوكيتا وضاري العنزي، الظهير الأيسر، الذي يشارك بدورٍ هجومي مختلف عن المعتاد.

ويغيب الأرجنتيني فالنتين فادا، صانع ألعاب ضمك، عن الجولة الـ 34، لحصوله، في الجولة الماضية، على البطاقة الصفراء الرابعة. وبسبب الإصابة، يغيب الجناح عبد الله القحطاني. ولتعويضهما، قرَّر كاريلي إشراك العنزي في خانة القحطاني، وزيادة عدد قلوب الدفاع على حساب لاعبٍ من خط الوسط.

ويحتاج ضمك، صاحب المركز الـ 15 برصيد 29 نقطةً، إلى نقطة التعادل لضمان البقاء بين فرق الدوري، نظرًا لتفوُّقه في المواجهات المباشرة على الرياض، الذي يمتلك 27 نقطةً تضعه في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط.