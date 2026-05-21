السبت.. دونيس يعلن قائمة الأخضر

يعلن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، من فندق السوفتيل، قائمة معسكر الأخضر استعدادًا للمشاركة بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كذلك يكشف المدرب عن برنامج المرحلة الأخيرة من التحضيرات خلال مؤتمرٍ صحافي، يُنظَّم في الـ 01:00 من ظهر السبت، وفق ما ذكره اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الخميس.

وتولى دونيس تدريب المنتخب السعودي، 23 أبريل الماضي، بموجب عقدٍ يمتدُّ حتى 2027 خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، المُقال من منصبه.

وتتضمَّن المرحلة الأخيرة من التحضيرات مواجهتين تجريبيتين، الأولى تجمع الأخضر بالإكوادور، 30 مايو الجاري، على ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون الأمريكية، والثانية أمام السنغال، 9 يونيو المقبل، على ملعب نادي سان أنطونيو الأمريكي.

ويخوض المنتخب السعودي مونديال 2026، الذي ينطلق 11 يونيو، ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر، وستكون البداية بلقاء الأوروجواي، 15 من الشهر ذاته، وبعدها بستة أيامٍ يلاقي إسبانيا، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر، 26 يونيو.

وحجز المنتخب السعودي مقعده في البطولة بعد عبوره الملحق الآسيوي إثر فوزه على إندونيسيا 3ـ2، وتعادله السلبي مع العراق، علمًا أنه أنهى مشوار التصفيات في المركز الثالث خلف المنتخبين الياباني والأسترالي، صاحبَي المركزين الأول والثاني في المجموعة الثالثة.