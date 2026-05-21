روجرز.. الأفضل في الدوري الأوروبي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، مورجان روجرز، لاعب وسط فريق أستون فيلا الإنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الجاري، بعد الفوز بثلاثية نظيفة، الأربعاء، على فرايبورج الألماني في النهائي.

وكلل الدولي الإنجليزي البالغ 23 عامًا موسمه الرائع في البطولة القارية بتسجيله الهدف الثالث، وتقديمه تمريرة حاسمة في المباراة الفاصلة التي استضافها ملعب «بشكتاش بارك» بمدينة إسطنبول التركية، ويعيد فريقه لمنصة التتويج بعد غياب دام 30 عامًا. كان روجرز حجر الزاوية في مسيرة أستون فيلا نحو النهائي، إذ سجل أيضًا في مرمى سالزبورج وبولونيا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز السويسري الدولي جوهان مانزامبي، مهاجم فرايبورج، البالغ عمره 20 عامًا، بجائزة أفضل لاعب صاعد في المسابقة، بعد أن شارك في 15 مباراة خاضها الفريق الذي حلّ وصيفًا للبطل، وسجل هدفين، كان أحدهما حاسمًا قبل النهائي ضد براجا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وكان آخر لاعب فاز بجائزة أفضل لاعب بالمسابقة هو الأرجنتيني كريستيان روميرو قلب دفاع توتنام الإنجليزي.

وسبق روميرو لاعبان آخران من الدوري الإنجليزي وهما إيدين هازارد مع تشيلسي 2018، وبول بوجبا 2017 مع مانشستر يونايتد.