«آر إيت» يودّع بطولة باريس لـ «روكيت ليج»

خرج فريق «آر إيت R8 Esports» رسميًّا من منافسات بطولة «روكيت ليج» العالمية الجارية في باريس، العاصمة الفرنسية، عقب تعثره في الأدوار الإقصائية من تصفيات RLCS لعام 2026.

وشهدت البطولة، التي جمعت أقوى الأندية والمصنَّفين عالميًّا في لعبة «Rocket League»، منافساتٍ قويةً، وجولاتٍ إقصائيةً، حسمت بطاقات العبور إلى الأدوار النهائية.

وبخروجه، يتوقف مشوار «آر إيت» في النسخة الباريسية الجارية، ليتَّجه تركيزه نحو إعداد الفريق وتجهيزه للمشاركات الرسمية المقبلة في أجندة موسم 2026.