«Subnautica 2» تتجاوز حاجز 4 ملايين نسخة

أعلن استديو التطوير «Unknown Worlds Entertainment» عن تجاوز مبيعات لعبة مغامرات البقاء وأعماق البحار «Subnautica 2» حاجز أربعة ملايين نسخةٍ مبيعةٍ عالميًّا، محققةً أرقامًا قياسيةً لافتةً منذ إطلاقها.

وطبقًا للشركة المطوِّرة، تأتي هذه القفزة الكبيرة في المبيعات لتعكس الإقبال الهائل من مجتمع اللاعبين على الجزء الجديد، الذي يتيح للمرة الأولى تجربة اللعب التعاوني «Co-op» لاستكشاف الكوكب المائي الغامض، ومواجهة مخاطر الأعماق سويًّا.

ويؤكد هذا الإنجاز التجاري نجاح الاستراتيجية التطويرية للعبة، لتثبت مكانتها بواصفها واحدةً من أقوى عناوين البقاء بالسوق العالمية ومجتمع اللاعبين في السعودية لعام 2026.