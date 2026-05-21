«تويستد مايندز» يخطف لقب «Rainbow Six Siege»

تُوِّج نادي «تويستد مايندز Twisted Minds» رسميًّا بطلًا للعبة «رينبو سيكس سيج Rainbow Six Siege» بعد تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في ختام منافسات البطولة ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية لعام 2026.

وتُعدُّ «Rainbow Six Siege»، المطوَّرة من قِبل شركة «يوبي سوفت»، واحدةً من أبرز ألعاب التصويب التكتيكي وأكثرها جماهيريةً في الساحة التنافسية.

ويمنح هذا الفوز الكبير نادي «تويستد مايندز» قفزةً مهمةً لتعزيز صدارته ورصيده النقطي في الترتيب العام لبطولة الأندية في السعودية، مواصلًا هيمنته على ألقاب الموسم الجاري.