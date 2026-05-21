احتفالات التتويج

احتفل لاعبو فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم الخميس بلقب الدوري الأوروبي في شوارع مدينة بيرمنجهام، في عودة إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية 1996. وبعد هبوط الطائرة التي أقلت اللاعبين من إسطنبول عقب الفوز على فرايبورج الألماني الأربعاء بثلاثية نظيفة، طافت حافلة مكشوفة باللاعبين وأعضاء جهازهم الفني والطواقم المعاونة الشوارع وسط احتفالات صاخبة لم تشهدها المدينة منذ أعوام طويلة. ويعد هذا اللقب أول تتويج أوروبي كبير للفريق منذ 44 عامًا. (المركز الإعلامي ـ أستون فيلا)