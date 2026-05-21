في حقبة المحترفين.. النصر يقتنص الدوري الرابع

فاز فريق النصر الأول لكرة القدم بدوري روشن السعودي للمرة الرابعة، وكتب اسمَه للمرة الـ 11 في سِجلِّ أبطال بطولة الدوري السعودي، بعدما كسِب ضيفَهُ ضمك 4-1، الخميس في الرياض، أمام أكثر من 26 ألف متفرج في مدرجات ملعب «الأول بارك».

وافتتح الجناح السنغالي ساديو ماني أهداف البطل في الدقيقة 33. وأضاف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، هدفين في الدقيقتين 62 و80. ومن ركلة جزاء، وقّع الغيني مورلاي سيلا، لاعب الوسط، على الهدف الوحيد لضمك، الذي أدت الخسارة إلى هبوطه للدرجة الأولى.

وأنهى البطل الموسمَ برصيد 86 نقطة، من 28 فوزًا وتعادلين مقابل أربع هزائم، وحسم المنافسة المحمومة على اللقب مع الهلال، الذي حلَّ وصيفًا، بـ 84 نقطة.

وتُوِّج النصر بدوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008، في 2014 و2015 و2019، وأضاف للتوِّ لقبًا رابعًا.

وتاريخيًا، رفع الفريق عدد ألقابَه في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، منذ انطلاقها وبمختلف مسمياتها، إلى 11.