انتصار لا يفيد.. الهلال ثاني وصيف دون هزيمة

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم مبارياته في دوري روشن السعودي بانتصار أمام الفيحاء على ملعب «المجمعة» بهدف نظيف، الخميس، ضمن الجولة الختامية، مُنهيًا مشواره دون أي هزيمة، ومع ذلك خسر اللقب لمصلحة النصر.

واعتبارًا من صيف 2008 الذي شهد استحدث دوري المحترفين، لم يُكمل أي فريق نسخة واحدة من البطولة دون هزيمة ولا يحقق اللقب سوى الأهلي موسم 2014ـ2015، والهلال 2025ـ2026، وكلاهما اكتفى بالوصافة وتُوِّج النصر بطلًا في المرتين.

وعلى ملعب «المجمعة» سجَّل سلطان مندش، الذي خاض المباراة ظهيرًا أيمن، الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وأهدر زميله البرتغالي روبن نيفيش، الذي شغل مركز قلب الدفاع، فرصة إضافة الهدف الثاني بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس.

وقبل المباراة، كان الهلال، ثاني الترتيب، بحاجة إلى الفوز، مع تعثر النصر المتصدر بالتعادل أو الخسارة أمام ضمك كي يخطف اللقب. وأنجز «الأزرق» الجزء المطلوب منه، لكن «الأصفر» رفض تحقق الشرط الثاني وهزم ضمك 4ـ1 ليحسم السباق ويُبدِّد آمال غريمه التقليدي.

ورفع الفوز رصيد الهلال عند 84 نقطة مُنهيًا البطولة في المركز الثاني خلف النصر البطل بفارق نقطتين.

وأنهى الهلال دوري المحترفين وصيفًا للمرة السابعة بعدما اكتفى بها سابقًا في 2009 و2013 و2014 و2016 و2019 و2025. وجاء وصيفًا خلف النصر بالتحديد أعوام 2014 و2019 و2026.

وخرج الفريق من الموسم بكأس الملك فقط، بينما خسر بطولة «روشن»، وقبلها مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة التي غادرها من ثمن النهائي على يد السد القطري.

من جهته، أتمّ الفيحاء مشواره عاشرًا برصيد 38 نقطة، وبعد تلقيه الخسارة الـ 16 مقابل 10 انتصارات و8 تعادلات.